Почему я ничего не чувствую?

У меня на приеме пациентки нередко поднимают такую деликатную, но очень важную тему — ощущения во время секса. А точнее их отсутствие…



Увы, такое случается довольно часто — либо яркие ощущения потухли, либо возникают от случая к случаю. Это отражается на общем качестве жизни, ведь сексуальное удовлетворение является важным аспектом для взрослого человека.



Причин для снижения чувствительности много, справиться с некоторыми из них может врач-гинеколог. Важно подходить к вопросу комплексно, не только искать причины в физиологическом состоянии организма. Так, например, на остроту ощущений и чувствительность интимной зоны влияют генетические особенности, психоэмоциональное состояние и особенность отношений с партнером. Сексуальная близость идет от головы, и если с самооценкой, адекватным восприятием партнера все в порядке, то с чувственностью тоже будет все в порядке. Если нет, тогда для решения данного вопроса понадобится консультация психотерапевта и (или) сексолога.