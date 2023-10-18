 Почему я ничего не чувствую во время секса?
Цены
Специалисты Контакты Записаться +7 925 446-64-46
Почему я ничего не чувствую во время секса?

Почему я ничего не чувствую?

Ирина Николаевна Лузина
Врач акушер-гинеколог,
врач узи диагностики
Женская консультация
У меня на приеме пациентки нередко поднимают такую деликатную, но очень важную тему — ощущения во время секса. А точнее их отсутствие…

Увы, такое случается довольно часто — либо яркие ощущения потухли, либо возникают от случая к случаю. Это отражается на общем качестве жизни, ведь сексуальное удовлетворение является важным аспектом для взрослого человека.

Причин для снижения чувствительности много, справиться с некоторыми из них может врач-гинеколог. Важно подходить к вопросу комплексно, не только искать причины в физиологическом состоянии организма. Так, например, на остроту ощущений и чувствительность интимной зоны влияют генетические особенности, психоэмоциональное состояние и особенность отношений с партнером. Сексуальная близость идет от головы, и если с самооценкой, адекватным восприятием партнера все в порядке, то с чувственностью тоже будет все в порядке. Если нет, тогда для решения данного вопроса понадобится консультация психотерапевта и (или) сексолога.

Причины снижения чувствительности интимной зоны

Гормональный дисбаланс


На чувствительность интимной области влияет уровень гормонов эстрогенов, который изменяется в зависимости от фазы менструального цикла. Так, с 1 по 15 день цикла эстрогены повышены, это способствует повышению либидо и чувствительности эрогенных зон. После 15 дня уровень эстрогенов уменьшается, а прогестерон, напротив, растет. Что в свою очередь приводит к снижению сексуального влечения, а интимные ощущения становятся не такими яркими. Это физиологический, абсолютно нормальный процесс и медицинского вмешательства он не требует.

К патологическим причинам снижения уровня эстрогенов можно отнести нарушение функции яичников, использование ряда лекарственных препаратов, в том числе и неправильно подобранных гормональных оральных контрацептивов.


Изменение анатомии интимной зоны


Изменение состояния и анатомии половых органов может сказываться на чувствительности. Так, с годами (особенно при частых родах, травматизации и менопаузе), происходит истончение слизистой влагалища и уменьшается выработка смазки — это негативным образом сказывается на ощущениях во время сексуальной близости.

Анатомия половых органов нередко нарушается и после родов. Во-первых, увеличивается объем влагалища, за счет чего снижается соприкосновение с половым членом и как следствие теряется чувствительность. Во-вторых, помехой ярким ощущениям может стать эпизиотомия. Рубцовые изменения в промежности могут стать причиной боли во время секса. Естественно ни о какой чувствительности со знаком плюс в данном случае не может быть и речи.

Как гинеколог сможет Вам помочь?

Как гинеколог сможет Вам помочь?
Столкнувшись со снижением чувствительности, не стоит искать помощь в глянцевых журналах или в советах подруг. Имеет смысл не откладывать визит к врачу-гинекологу. Доктор может разобраться в причинах неприятного симптома и оказать необходимую помощь и поддержку. И так, чем же доктор сможет помочь:

  • Расскажет о причинах отсутствия ощущений и о том, какие есть варианты справиться с проблемой.
  • Успокоит и объяснит, что временное снижение чувствительности может быть обусловлено физиологией или влиянием психологических факторов.
  • Проведет осмотр на кресле — это поможет оценить состояние промежности и влагалища.
  • Проведет оценку гормонального статуса — важно убедиться в отсутствии инфекций, воспаления и гормонального дисбаланса.
  • Подберет альтернативные оральные контрацептивы, если те, которые используются сейчас, снижают чувствительность интимной зоны.
  • Восстановит нормальную анатомию наружных половых органов при необходимости — в Juvi Clinic это можно сделать с помощью лазерных технологий и инъекционных методик.
  • Направит к смежному специалисту, если гинекологических оснований снижения чувствительности не выявится. Почти всегда гинекологи работают в команде с урологами, психотерапевтами и сексологами, так как большинство проблем сексуального характера требуют комплексного подхода
Вернуться в блог На главную
вам может быть полезно
Стрессовое недержание мочи — деликатная проблема, с которой сегодня можно справиться
Читать статью
Почему после отпуска стоит посетить гинеколога
Читать статью
8 мифов о лазерной эпиляции
Читать статью
То вверх, то вниз! Гормональные качели и здоровье женщины
Читать статью
Между нами, девочками! Курс на интимную молодость!
Читать статью
Возраст без рисков. Честные ответы про гормонозаместительную терапию
Читать статью
Жировые ловушки: как от них избавиться
Читать статью
Лазер всемогущий: один аппарат для решения множества проблем
Читать статью
Больше удовольствия. Зачем увеличивают ту самую точку G
Читать статью
Аппарат IPL Lumecca платформа Inmode или M22: что лучше?
Читать статью
5 причин появления акне
Читать статью
Интимная косметология: секретное оружие современных женщин
Читать статью
Срываем маски: что нужно знать об оральных контрацептивах
Читать статью
Три симптома, на которые нужно обратить внимание во время секса
Читать статью
Ваши губы стареют: как это остановить
Читать статью
Коллаген для молодости и красоты: как поддержать его уровень
Читать статью
Cookie

Наш сайт использует файлы cookie для обеспечения удобства просмотра и соответствующую информацию. Прежде чем продолжить использование нашего сайта, вы соглашаетесь и принимаете наш Политика использования файлов cookie и конфиденциальность.

Услуги Услуги Специалисты Специалисты Записаться Записаться Написать Написать Позвонить Позвонить

18+ Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Записаться
Имя
Номер телефона
Спасибо!
Мы получили вашу заявку, наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Заявка на партнёрство
Имя
Фамилия
Номер телефона
Сфера деятельности
Спасибо!
Мы получили вашу заявку, наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут
Оставить отзыв
Направление
Выберите направление
Аппаратная косметология
Инъекционная косметология
Уходовые процедуры
Дополнительно
Игольчатый RF-лифтинг Morpheus 8
Фракционная лазерная шлифовка
Консультация врача
Лазерная эпиляция
Абляционная лазерная шлифовка AcuPulse CO2
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer III
Фотоомоложение Lumenis М22
HydraFacial
Криолиполиз CRISTAL
Радиоволновой лифтинг Thermage
Неодимовое лазерное омоложение
Прессотерапия
Лазерная эпиляция для мужчин
Ударно-волновая терапия
Аппаратный вакуумный массаж Icoone Laser MED
HydraFacial (очищение кожи, пилинг)
Аппаратный массаж Icoone Laser для мужчин
Лазерное омоложение мужской кожи
Комплексный аппаратный уход GeneO+
Радиоволновой нож «Фотек»
Микротоковая терапия (микротоки) для лица
RF-лифтинг INMODE FORMA
Малоинвазивный RF-лифтинг Face Tite
Контурная пластика
Нитевой лифтинг Aptos
Биоревитализация
Мезотерапия
Плацентарная терапия
Ботулинотерапия
Плазмотерапия
Биолифтинг
Липолитики
Коллагенотерапия
Ботулинотерапия для мужчин
RF-лифтинг лица на аппарате Morpheus 8
RF-лифтинг тела на аппарате Morpheus 8
SMAS-лифтинг тела на аппарате ULTRAFORMER III
SMAS-лифтинг лица на аппарате ULTRAFORMER III
Нитевой лифтинг лица Aptos
Мезотерапия для волос при облысении у мужчин
Криолиполиз подбородка
Уход за лицом на косметике HYDROPEPTIDE
PRE party
Уход HYDROPEPTIDE “ЭГОИСТ”
Бандажное обертывание AROSHA
Атравматичная чистка лица
Массаж гуаша для лица
Испанский хиропластический массаж лица
Массаж коруги для лица
Омолаживающий люкс-уход «Моментальное преображение»
Пилинг-уход «Время вспять»
Успокаивающий уход «Черничная нега»
Стимулирующий пилинг-уход «Лед и пламя»
Подготовка к свадьбе
Подготовка к мероприятию для мужчин
Подготовка к мероприятию для женщин
Липолитики для лица
Липолитики для тела
Клуб привилегий Juvi
Коллагенотерапия препаратом "Коллост"
Врач
Выберите врача
Багаева Ирина Сергеевна
Зайцева Любовь Александровна
Колдашова Мария Артемовна
Кошелева Ирина Петровна
Масленникова Анжела Васильевна
Пономарева Татьяна Викторовна
Руденко Светлана Викторовна
Хитрова Светлана Александровна
Якименко Ирина Игоревна
Мельникова Дарья Юрьевна
Лузина Ирина Николаевна
Сафонова Анна Александровна
Таирова Оксана Адыловна
Оценка
Имя
Номер телефона
Комментарий
Спасибо!
Мы получили ваш отзыв и опубликуем его после проверки