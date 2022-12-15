SMAS лифтинг лица

Ультразвуковой СМАС-лифтинг лица на аппарате Ultraformer 3

Одна из самых эффективных на сегодняшний день омолаживающих методик, позволяющая решить множество возрастных проблем и устранить несовершенства кожи на лице, шее и декольте: морщины, птоз, дряблость.





SMAS-лифтинг поможет убрать второй подбородок, подтянуть кожу в области век и бровей, сделать более четкими черты и овал лица, а также избавиться от неглубоких шрамов, рубцов и постакне.



Воздействие оказывается на уровне SMAS-слоя (мышечно-апоневротической системы). В этот комплекс входят: лицевые мышцы, подкожная мышца шеи (платизма), мышечные фасции и апоневрозы, подкожно-жировая клетчатка и кожа. От состояния этой системы зависит тип старения и общий внешний вид.



Одно из главных преимуществ SMAS-лифтинга Ultraformer (Ультраформер) — безболезненность и комфортность процедуры. Несомненным плюсом методики является отсутствие реабилитации и возможность отдалить необходимость пластической хирургии на максимально долгий срок.



Выраженный подтягивающий эффект заметен уже после одной процедуры. Со временем он нарастает. Результат аппаратного лифтинга сохраняется в течение полутора – двух лет.