 СМАС лифтинг лица на апарате ULTRAFORMER III - цены в Москве на подтяжку лица
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SMAS лифтинг лица

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SMAS-лифтинг лица на аппарате ULTRAFORMER III

Ультразвуковой СМАС-лифтинг лица на аппарате Ultraformer 3

Одна из самых эффективных на сегодняшний день омолаживающих методик, позволяющая решить множество возрастных проблем и устранить несовершенства кожи на лице, шее и декольте: морщины, птоз, дряблость. 


SMAS-лифтинг поможет убрать второй подбородок, подтянуть кожу в области век и бровей, сделать более четкими черты и овал лица, а также избавиться от неглубоких шрамов, рубцов и постакне.

Воздействие оказывается на уровне SMAS-слоя (мышечно-апоневротической системы). В этот комплекс входят: лицевые мышцы, подкожная мышца шеи (платизма), мышечные фасции и апоневрозы, подкожно-жировая клетчатка и кожа. От состояния этой системы зависит тип старения и общий внешний вид.

Одно из главных преимуществ SMAS-лифтинга Ultraformer (Ультраформер) — безболезненность и комфортность процедуры. Несомненным плюсом методики является отсутствие реабилитации и возможность отдалить необходимость пластической хирургии на максимально долгий срок.

Выраженный подтягивающий эффект заметен уже после одной процедуры. Со временем он нарастает. Результат аппаратного лифтинга сохраняется в течение полутора – двух лет.

Ультразвуковой смас лифтинг лица
Как проходит процедура

Сеанс SMAS-лифтинга на аппарате Ultraformer III проводится поэтапно:

  1. Косметолог подготавливает кожу пациента к процедуре — тщательно очищает от загрязнений и макияжа.
  2. Специалист определяет зоны воздействия. При помощи специального карандаша размечаются зоны, на которых необходимо провести обработку ультразвуком.
  3. Определив область воздействия Ultraformer III, специалист настраивает аппарат, выбирает необходимую для данного участка длину волны, подбирает нужные для работы насадки. Точные настройки обеспечивают целенаправленное и глубокое воздействие без повреждения эпидермиса.
  4. Нанесение на лицо пациента охлаждающего геля, который выступает в качестве проводника и помогает насадке аппарата легко скользить по коже.
  5. Косметолог с помощью насадки точечно воздействует на корректируемые зоны лица с учетом анатомических линий, ненадолго задерживаясь для проникновения волн в глубокие слои дермы и запуска процесса ремоделирования тканей.
  6. Завершающий этап SMAS-лифтинга — нанесение на кожу успокаивающего крема или геля. Процедура лифтинга лица, шеи и области декольте занимает около 15-45 минут.
показания
  • мелкие морщины;
  • дряблость и обвисание кожи лица и шеи;
  • второй подбородок;
  • опущение наружных уголков рта и глаз;
  • «поплывший» овал лица;
  • опущение верхних век и бровей;
  • рубцы, шрамы, поствоспалительные элементы;
  • пигментация, связанная с возрастом или воздействием ультрафиолета.
противопоказания
  • тяжелые хронические заболевания, в том числе сахарный диабет и артериальная гипертония;
  • онкология;
  • патологии гормональной и иммунной системы;
  • нарушения свертываемости крови (склонность к кровотечениям или, наоборот, тромбозам);
  • травматические и воспалительные повреждения кожи в зоне воздействия (выраженная угревая сыпь, обострение герпесвирусной инфекции, раны, ожоги и др.).
Восстановление после процедуры

По окончании сеанса лифтинга в зоне воздействия может появиться небольшое покраснение. Оно проходит в течение 30–60 минут в зависимости от индивидуальных особенностей. В некоторых случаях образуется легкий отёк. Как правило, он сохраняется примерно пять суток. При сильно выраженных и стойких отечности и красноте можно применять тканевые маски с охлаждающим эффектом.

Чтобы восстановление после процедуры прошло максимально быстро и без осложнений, рекомендуется соблюдать несколько несложных правил:

  1. Воздержитесь в первые несколько дней после лифтинга от посещения бани, сауны, бассейна;
  2. Защищайте кожу от ультрафиолета с помощью солнцезащитных средств с высоким SPF;
  3. Откажитесь в период восстановления от употребления сильногазированных и алкогольных напитков — они могут усилить отечность;
  4. Не используйте в течение недели после процедуры спиртосодержащие косметические средства;
  5. Ограничьте на время восстановления физическую нагрузку, чтобы не стимулировать кровоток на лице.
SMAS-лифтинг лица на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог - Якименко И.И.
SMAS-лифтинг лица и шеи на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог Зайцева Л.А.
SMAS-лифтинг лица на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог - Кошелева И.П.
SMAS-лифтинг лица и шеи на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог Зайцева Л.А.
SMAS-лифтинг лица и шеи на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог Зайцева Л.А.
SMAS-лифтинг шеи на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог Пономарева Т.В.
SMAS-лифтинг подбородка и шеи на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог Пономарева Т.В.
SMAS-лифтинг лица на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог Зайцева Л.А.
частые вопросы
Почему SMAS-лифтинг обеспечивает заметный эффект подтяжки?
Процедура проводится на достаточно большой глубине (1,5-4,5 мм) на уровне SMAS-слоя. При помощи специальных фокусирующих насадок (манипул) ультразвук преобразуется в тепловую энергию. Корректируемые зоны лица прогреваются до 60-70 градусов, что приводит к уплотнению фиброзно-мышечного слоя (SMAS), сокращению мышечных волокон, активизации фибробластов и образованию нового коллагена. Процесс омоложения занимает в среднем от трех недель до нескольких месяцев. В течение шести следующих недель после сеанса лифтинга осуществляется активация фибробластов и усиливается выработка молодого коллагена. Это обеспечивает заметную подтяжку кожи и разглаживание морщин.
Нужна ли специальная подготовка для ультразвукового лифтинга?
Омолаживающая процедура не требует специальной подготовки. Перед сеансом проводится консультация врача-косметолога. Специалист проанализирует общее состояние кожи, выяснит у пациента наличие возможных противопоказаний. Например, необходимость приема определенных лекарственных препаратов влияет на состав крови и может привести к образованию гематом и отеков после терапии.
Какова цена Ultraformer лифтинга в Москве?
Объем и сложность выполняемой процедуры на аппарате ультраформер определяет стоимость терапии в Москве и других городах. Если эстетические недостатки на лице сильно выражены, продолжительность сеанса увеличивается, а значит растет и цена.
Почему процедура на аппарате Ultraformer не может стоить дешево?
В интернете часто можно встретить рекламу, которая обещает смас-лифтинг всего лица за 10 000 рублей. Такая процедура со 100 % вероятностью не имеет никакого отношения к настоящему СМАС-лифтингу и чаще всего выполняется не на оригинальном аппарате. В этом случае оборудование не проходит клинические испытания, поэтому его безопасность и эффективность не подтверждены. Важным аспектом является и то, что клиника должна постоянно обновлять картриджи в аппарате. По протоколу – один картридж используется однократно для одного пациента. В случае дешевого СМАС-лифтинга его нередко применяют для нескольких пациентов. И в данном случае вы не получите эффекта от проведения процедуры.

И, конечно же, важна квалификация врача. Сфокусированный ультразвук работает в глубоких слоях кожи, что требует глубоких знаний анатомии и умение работать именно на аппарате Ultraformer.
Цены
А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - лицо (300 линий)
48 300 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - лицо (400 линий)
56 070 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - лицо (500 линий)
64 680 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - лицо (600 линий)
76 550 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - лицо (700 линий)
82 320 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - лицо (800 линий)
92 400 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - подбородок (100 линий)
16 800 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - овал лица (200 линий)
32 130 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - овал лица (250 линий)
40 220 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - овал лица (300 линий)
48 300 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - верхние веки (40 линий)
7 040 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - верхние веки (60 линий)
10 400 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - верхние /нижние веки (100 линий)
16 380 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - верхние /нижние веки (140 линий)
23 520 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - средняя /нижняя треть лица (266 линий)
48 300 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - подбородок + шея (530 линий)
68 570 ₽
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наша команда
Если после процедуры вы улыбаетесь своему отражению в зеркале – это лучший результат. Значит, мы не зря старались - именно ради таких мгновений ночами сидели над учебниками, не зря изучали различные методики и проверяли их на себе, проходили сертификации и нарабатывали ценный опыт.
Кошелева Ирина Петровна
Генеральный директор, врач-дерматолог, косметолог. Сертифицированный тренер нитевого лифтинга Aptos
Основатель Juvi Clinic.

Эксперт в работе с Radiesse, Endoret, SMAS и Full Face. Врач превентивной и интегративной медицины.
Руденко Светлана Викторовна
Главный врач, врач-дерматолог, косметолог
Эксперт по аппаратным методикам  (протоколы anti-age) специалист по инъекционным методикам, а так же тредлифтингу.
Колдашова Мария Артемовна
Врач-дерматолог, косметолог
Эксперт в области ботулинотерапии, а так же лазерных методиках работы с дефектами кожи (морфеус, М22). Специалист по аппаратным и инъекционным методикам.
Якименко Ирина Игоревна
врач-Дерматолог, косметолог
Эксперт в работе с аппаратами м22 и Ultraformer, а также инъекционных методик коллагеностимуляции (Radiesse, Aestefil) 
Зайцева Любовь Александровна
Врач-дерматолог, косметолог, тренер компании Aptos по инъекционной методике с использованием препарата ELLAGEN
Эксперт Anti-age терапии, сочетание аппаратных и инъекционных методик, нитевой лифтинг, игольчатый RF-лифтинг, коллагенностимуляция. Специалист аппаратной и инъекционной косметологии.
Багаева Ирина Сергеевна
врач-Дерматолог, косметолог, трихолог
Эксперт по контурной пластике, ботулинотерапии, медицинской эстетике, мезотерапии и Anti-age медицине.
Пономарева Татьяна Викторовна
Врач-физиотерапевт, косметолог
Эксперт в области аппаратной и инъекционной косметологии по коррекции фигуры (Аппарат Cristal)
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