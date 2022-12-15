SMAS лифтинг лица
Ультразвуковой СМАС-лифтинг лица на аппарате Ultraformer 3
Одна из самых эффективных на сегодняшний день омолаживающих методик, позволяющая решить множество возрастных проблем и устранить несовершенства кожи на лице, шее и декольте: морщины, птоз, дряблость.
SMAS-лифтинг поможет убрать второй подбородок, подтянуть кожу в области век и бровей, сделать более четкими черты и овал лица, а также избавиться от неглубоких шрамов, рубцов и постакне.
Воздействие оказывается на уровне SMAS-слоя (мышечно-апоневротической системы). В этот комплекс входят: лицевые мышцы, подкожная мышца шеи (платизма), мышечные фасции и апоневрозы, подкожно-жировая клетчатка и кожа. От состояния этой системы зависит тип старения и общий внешний вид.
Одно из главных преимуществ SMAS-лифтинга Ultraformer (Ультраформер) — безболезненность и комфортность процедуры. Несомненным плюсом методики является отсутствие реабилитации и возможность отдалить необходимость пластической хирургии на максимально долгий срок.
Выраженный подтягивающий эффект заметен уже после одной процедуры. Со временем он нарастает. Результат аппаратного лифтинга сохраняется в течение полутора – двух лет.
Сеанс SMAS-лифтинга на аппарате Ultraformer III проводится поэтапно:
- Косметолог подготавливает кожу пациента к процедуре — тщательно очищает от загрязнений и макияжа.
- Специалист определяет зоны воздействия. При помощи специального карандаша размечаются зоны, на которых необходимо провести обработку ультразвуком.
- Определив область воздействия Ultraformer III, специалист настраивает аппарат, выбирает необходимую для данного участка длину волны, подбирает нужные для работы насадки. Точные настройки обеспечивают целенаправленное и глубокое воздействие без повреждения эпидермиса.
- Нанесение на лицо пациента охлаждающего геля, который выступает в качестве проводника и помогает насадке аппарата легко скользить по коже.
- Косметолог с помощью насадки точечно воздействует на корректируемые зоны лица с учетом анатомических линий, ненадолго задерживаясь для проникновения волн в глубокие слои дермы и запуска процесса ремоделирования тканей.
- Завершающий этап SMAS-лифтинга — нанесение на кожу успокаивающего крема или геля. Процедура лифтинга лица, шеи и области декольте занимает около 15-45 минут.
- мелкие морщины;
- дряблость и обвисание кожи лица и шеи;
- второй подбородок;
- опущение наружных уголков рта и глаз;
- «поплывший» овал лица;
- опущение верхних век и бровей;
- рубцы, шрамы, поствоспалительные элементы;
- пигментация, связанная с возрастом или воздействием ультрафиолета.
- тяжелые хронические заболевания, в том числе сахарный диабет и артериальная гипертония;
- онкология;
- патологии гормональной и иммунной системы;
- нарушения свертываемости крови (склонность к кровотечениям или, наоборот, тромбозам);
- травматические и воспалительные повреждения кожи в зоне воздействия (выраженная угревая сыпь, обострение герпесвирусной инфекции, раны, ожоги и др.).
По окончании сеанса лифтинга в зоне воздействия может появиться небольшое покраснение. Оно проходит в течение 30–60 минут в зависимости от индивидуальных особенностей. В некоторых случаях образуется легкий отёк. Как правило, он сохраняется примерно пять суток. При сильно выраженных и стойких отечности и красноте можно применять тканевые маски с охлаждающим эффектом.
Чтобы восстановление после процедуры прошло максимально быстро и без осложнений, рекомендуется соблюдать несколько несложных правил:
- Воздержитесь в первые несколько дней после лифтинга от посещения бани, сауны, бассейна;
- Защищайте кожу от ультрафиолета с помощью солнцезащитных средств с высоким SPF;
- Откажитесь в период восстановления от употребления сильногазированных и алкогольных напитков — они могут усилить отечность;
- Не используйте в течение недели после процедуры спиртосодержащие косметические средства;
- Ограничьте на время восстановления физическую нагрузку, чтобы не стимулировать кровоток на лице.
И, конечно же, важна квалификация врача. Сфокусированный ультразвук работает в глубоких слоях кожи, что требует глубоких знаний анатомии и умение работать именно на аппарате Ultraformer.
Эксперт в работе с Radiesse, Endoret, SMAS и Full Face. Врач превентивной и интегративной медицины.