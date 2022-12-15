 СМАС лифтинг цена в Москве - от 16 800 руб на аппаратное омоложение и подтяжку лица и тела
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Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer III
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SMAS-лифтинг лица на аппарате ULTRAFORMER III
SMAS-лифтинг тела на аппарате ULTRAFORMER III
SMAS-лифтинг на аппарате Ultraformer III

Среди множества методик большую популярность обрел ультразвуковой SMAS-лифтинг. Несомненным плюсом методики является отсутствие необходимости хирургического вмешательства и других инвазивных процедур, требующих длительной реабилитации.

Процедура проводится на аппарате для SMAS-лифтинга Ultraformer 3 (производство Южная Корея), который генерирует ультразвуковые волны, способные проникнуть в ткани на заданную глубину. В основе методики лежит технология MMFU (Macro Micro focused ultrasound), преобразующая ультразвук в тепловую энергию при помощи специальных фокусирующих насадок. Выбранные участки прогреваются до 60–70°С, что приводит к уплотнению фиброзно-мышечного слоя (SMAS), сокращению мышечных волокон и активизации фибробластов, образованию нового коллагена.


Одно из главных преимуществ SMAS-лифтинга на оборудование Ультраформер — безболезненность и комфортность процедуры. Несомненным плюсом методики является отсутствие реабилитации и возможность отдалить необходимость пластической хирургии на максимально долгий срок.


Выраженный подтягивающий эффект заметен уже после одной процедуры. Со временем он нарастает. Результат аппаратного smas лифтинга сохраняется в течение полутора – двух лет.

ультразвуковой smas-лифтинг
Преимущества SMAS-лифтинга
  1. Ультразвук запускает процесс омоложения, стимулируя выработку собственного коллагена, расщепляя лишние жировые клетки.
  2. Значимый подтягивающий эффект заметен уже после первой процедуры, и нарастает со временем.
  3. Методика является наиболее эффективной альтернативой пластической операции, но без инвазивного вмешательства.
  4. Процедура практически безболезненна и длится от 15 до 45 минут.
  5. Может применяться при любом фототипе кожи и в любое время года.
  6. Быстрое восстановление и длительный результат (до 1,5–2 лет).
Восстановление после процедуры

По окончании сеанса смас лифтинга в зоне воздействия может появиться небольшое покраснение. Оно проходит в течение 30–60 минут в зависимости от индивидуальных особенностей. В некоторых случаях образуется легкий отёк. Как правило, он сохраняется примерно пять суток. При сильно выраженных и стойких отечности и красноте можно применять тканевые маски с охлаждающим эффектом.

SMAS-лифтинг лица на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог - Якименко И.И.
SMAS-лифтинг лица и шеи на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог Зайцева Л.А.
SMAS-лифтинг лица на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог - Кошелева И.П.
SMAS-лифтинг коленей на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог Зайцева Л.А.
SMAS-лифтинг лица и шеи на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог Зайцева Л.А.
SMAS-лифтинг лица и шеи на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог Зайцева Л.А.
SMAS-лифтинг шеи на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог Пономарева Т.В.
SMAS-лифтинг тела на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог Пономарева Т.В.
SMAS-лифтинг подбородка и шеи на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог Пономарева Т.В.
SMAS-лифтинг лица на аппарате Ultraformer 3. Врач-косметолог Зайцева Л.А.
Цены
А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - лицо (300 линий)
48 300 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - лицо (400 линий)
56 070 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - лицо (500 линий)
64 680 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - лицо (600 линий)
76 550 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - лицо (700 линий)
82 320 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - лицо (800 линий)
92 400 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - подбородок (100 линий)
16 800 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - овал лица (200 линий)
32 130 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - овал лица (250 линий)
40 220 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ultraformer 3, зона - овал лица (300 линий)
48 300 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг тела Ultraformer 3, зона - плеч /коленей (до 150 линий)
20 480 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг тела Ultraformer 3, зона - плеч /коленей (до 200 линий)
25 200 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг тела Ultraformer 3, зона - плеч /коленей (до 300 линий)
37 800 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг тела Ultraformer 3, зона - плеч /коленей (до 400 линий)
48 300 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг тела Ultraformer 3, зона - плеч /коленей (до 600 линий)
69 300 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг тела Ultraformer 3, зона - внешние /внутренние поверхности бёдер /рук (до 600 линий)
69 300 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг тела Ultraformer 3, зона - ягодицы (до 600 линий)
69 300 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг тела Ultraformer 3, зона - ягодицы (до 1200 линий)
100 800 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг тела Ultraformer 3, зона - подмышечная область (до 200 линий)
25 200 ₽
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А22.30.022
Ультразвуковой SMAS-лифтинг тела Ultraformer 3, зона - живот+бока (до 2000 линий)
168 000 ₽
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наша команда
Если после процедуры вы улыбаетесь своему отражению в зеркале – это лучший результат. Значит, мы не зря старались - именно ради таких мгновений ночами сидели над учебниками, не зря изучали различные методики и проверяли их на себе, проходили сертификации и нарабатывали ценный опыт.
Кошелева Ирина Петровна
Генеральный директор, врач-дерматолог, косметолог. Сертифицированный тренер нитевого лифтинга Aptos
Основатель Juvi Clinic.

Эксперт в работе с Radiesse, Endoret, SMAS и Full Face. Врач превентивной и интегративной медицины.
Руденко Светлана Викторовна
Главный врач, врач-дерматолог, косметолог
Эксперт по аппаратным методикам  (протоколы anti-age) специалист по инъекционным методикам, а так же тредлифтингу.
Колдашова Мария Артемовна
Врач-дерматолог, косметолог
Эксперт в области ботулинотерапии, а так же лазерных методиках работы с дефектами кожи (морфеус, М22). Специалист по аппаратным и инъекционным методикам.
Якименко Ирина Игоревна
врач-Дерматолог, косметолог
Эксперт в работе с аппаратами м22 и Ultraformer, а также инъекционных методик коллагеностимуляции (Radiesse, Aestefil) 
Зайцева Любовь Александровна
Врач-дерматолог, косметолог, тренер компании Aptos по инъекционной методике с использованием препарата ELLAGEN
Эксперт Anti-age терапии, сочетание аппаратных и инъекционных методик, нитевой лифтинг, игольчатый RF-лифтинг, коллагенностимуляция. Специалист аппаратной и инъекционной косметологии.
Багаева Ирина Сергеевна
врач-Дерматолог, косметолог, трихолог
Эксперт по контурной пластике, ботулинотерапии, медицинской эстетике, мезотерапии и Anti-age медицине.
Пономарева Татьяна Викторовна
Врач-физиотерапевт, косметолог
Эксперт в области аппаратной и инъекционной косметологии по коррекции фигуры (Аппарат Cristal)
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Ударно-волновая терапия
Аппаратный вакуумный массаж Icoone Laser MED
HydraFacial (очищение кожи, пилинг)
Аппаратный массаж Icoone Laser для мужчин
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Комплексный аппаратный уход GeneO+
Радиоволновой нож «Фотек»
Микротоковая терапия (микротоки) для лица
RF-лифтинг INMODE FORMA
Малоинвазивный RF-лифтинг Face Tite
Контурная пластика
Нитевой лифтинг
Биоревитализация
Мезотерапия
Плацентарная терапия
Ботулинотерапия
Плазмотерапия
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Массаж коруги для лица
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Пилинг-уход «Время вспять»
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