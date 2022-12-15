СМАС лифтинг
Среди множества методик большую популярность обрел ультразвуковой SMAS-лифтинг. Несомненным плюсом методики является отсутствие необходимости хирургического вмешательства и других инвазивных процедур, требующих длительной реабилитации.
Процедура проводится на аппарате для SMAS-лифтинга Ultraformer 3 (производство Южная Корея), который генерирует ультразвуковые волны, способные проникнуть в ткани на заданную глубину. В основе методики лежит технология MMFU (Macro Micro focused ultrasound), преобразующая ультразвук в тепловую энергию при помощи специальных фокусирующих насадок. Выбранные участки прогреваются до 60–70°С, что приводит к уплотнению фиброзно-мышечного слоя (SMAS), сокращению мышечных волокон и активизации фибробластов, образованию нового коллагена.
Одно из главных преимуществ SMAS-лифтинга на оборудование Ультраформер — безболезненность и комфортность процедуры. Несомненным плюсом методики является отсутствие реабилитации и возможность отдалить необходимость пластической хирургии на максимально долгий срок.
Выраженный подтягивающий эффект заметен уже после одной процедуры. Со временем он нарастает. Результат аппаратного smas лифтинга сохраняется в течение полутора – двух лет.
- Ультразвук запускает процесс омоложения, стимулируя выработку собственного коллагена, расщепляя лишние жировые клетки.
- Значимый подтягивающий эффект заметен уже после первой процедуры, и нарастает со временем.
- Методика является наиболее эффективной альтернативой пластической операции, но без инвазивного вмешательства.
- Процедура практически безболезненна и длится от 15 до 45 минут.
- Может применяться при любом фототипе кожи и в любое время года.
- Быстрое восстановление и длительный результат (до 1,5–2 лет).
По окончании сеанса смас лифтинга в зоне воздействия может появиться небольшое покраснение. Оно проходит в течение 30–60 минут в зависимости от индивидуальных особенностей. В некоторых случаях образуется легкий отёк. Как правило, он сохраняется примерно пять суток. При сильно выраженных и стойких отечности и красноте можно применять тканевые маски с охлаждающим эффектом.
Эксперт в работе с Radiesse, Endoret, SMAS и Full Face. Врач превентивной и интегративной медицины.