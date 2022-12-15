СМАС лифтинг

SMAS-лифтинг на аппарате Ultraformer III

Среди множества методик большую популярность обрел ультразвуковой SMAS-лифтинг. Несомненным плюсом методики является отсутствие необходимости хирургического вмешательства и других инвазивных процедур, требующих длительной реабилитации.



Процедура проводится на аппарате для SMAS-лифтинга Ultraformer 3 (производство Южная Корея), который генерирует ультразвуковые волны, способные проникнуть в ткани на заданную глубину. В основе методики лежит технология MMFU (Macro Micro focused ultrasound), преобразующая ультразвук в тепловую энергию при помощи специальных фокусирующих насадок. Выбранные участки прогреваются до 60–70°С, что приводит к уплотнению фиброзно-мышечного слоя (SMAS), сокращению мышечных волокон и активизации фибробластов, образованию нового коллагена.



Одно из главных преимуществ SMAS-лифтинга на оборудование Ультраформер — безболезненность и комфортность процедуры. Несомненным плюсом методики является отсутствие реабилитации и возможность отдалить необходимость пластической хирургии на максимально долгий срок.



Выраженный подтягивающий эффект заметен уже после одной процедуры. Со временем он нарастает. Результат аппаратного smas лифтинга сохраняется в течение полутора – двух лет.